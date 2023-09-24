Yozgat'ta seyir halindeki ambulans alev aldı
Yozgat'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan ambulansta çıkan yangın söndürüldü.
Yozgat'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan ambulansta çıkan yangın söndürüldü.
Yakıt ikmali için kent merkezine giden B.B. idaresindeki 66 DC 917 resmi plakalı ambulansın Kuyumcu köyü mevkisinde bilinmeyen nedenle motor kısmında yangın çıktı.
Duman ve alevleri gören sürücü ve sağlık görevlileri ambulanstan inerek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Sürücü ve yoldan geçen vatandaşların yardımıyla yangın söndürülürken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Motor kısmında hasar oluşan ambulans kullanılamaz hale geldi.