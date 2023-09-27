Yozgat'ta avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi

Yozgat'ta avukatlara yönelik şiddet protesto edildi.

Yozgat Baro Başkanı Muhsin Ayanoğlu, Yozgat Adliyesi önünde baroya kayıtlı avukatların katılımıyla yaptığı basın açıklamasında, Denizli Barosu önceki dönem başkanlarından, Muğla Barosuna kayıtlı avukat M. Erdal Çam'ın 6 gün önce daha evvel davasına baktığı müvekkili tarafından sadece mesleki faaliyeti nedeniyle öldürüldüğünü anımsattı.

Temmuz ayında avukat Servet Bakırtaş'ın da ofisinde öldürüldüğünü ifade eden Ayanoğlu, şöyle konuştu:

"Avukatlar, her geçen gün daha fazla öldürme, yaralama, tehdit, hakaret gibi saldırıların mağduru haline geliyor. Bazen sözlü bazen silahlı olan, bazen müvekkilden bazen karşı taraftan kaynaklanan ve bazen yaralama bazen ölümle sonuçlanan bu saldırıların değişmeyen ortak bir yönü var. Avukatların bu saldırılarla karşı karşıya kalmalarının nedeni, yalnızca mesleki faaliyetlerini yerine getirmeleridir. Münferitmiş gibi görülen bu saldırılar, aynı zamanda avukatlık faaliyetine, savunmaya, dolayısıyla adil yargılanma hakkına ve adaletin tesisine yöneliktir."

Ayanoğlu, yeni yasama döneminde, Anayasa’nın 98. ve TBMM içtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını, konuyla ilgili TBMM araştırma komisyonu kurulmasını acil talep ettiklerini dile getirerek, "Türkiye Barolar Birliğinin Adalet Bakanlığına sunduğu önerilerde yer alan gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir. Devletin tüm kurumlarında ve yurttaşlarda, avukata yönelik şiddetin engellenmesiyle ilgili farkındalık yaratılmalı ve buna ilişkin somut çalışmalar hayata geçirilmelidir. Tek bir kayba daha tahammülümüz yok. 180 bin avukat, barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olarak avukata yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyecek, onurla ve asla vazgeçmeden ortak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.