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        Sorgun Belediyesi öğrencilere öğle yemeği veriyor

        Sorgun Belediyesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilere öğle yemeği verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:34
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        Sorgun Belediyesi öğrencilere öğle yemeği veriyor
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        Sorgun Belediyesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilere öğle yemeği verecek.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Nihat Orhan Gül Aşevi'nde verilecek öğle yemeğinden isteyen öğrencinin yararlanabileceğini söyledi.

        Ekinci, amaçlarının ailelerinin bütçelerine küçük de olsa bir katkıda bulunmak olduğunu ifade ederek, "Eğitim öğretim yılı sonuna kadar sürecek olan öğle yemeği belediyemiz bütçesinden karşılanmaktadır. Hayırsever vatandaşlarımız da zaman zaman yardımda bulunuyor." dedi.

        Başkan Ekinci, aşevinde günde ortalama 500 kişiye yemek verildiğini anlatarak, "Saat 12.00 -13.30 arası 300 öğrencimize yemek ikramı yapıyoruz. Bunun haricinde 200 dar gelirli vatandaşlarımıza yemek ikramımız oluyor. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize yardımda bulunmak boynumuzun borcudur. Bütçemiz elverdiği oranda her zaman onların yanında olacağız." diye konuştu.

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