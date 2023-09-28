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        Sorgun Kaymakamı Aydın, gazetecilerle bir araya geldi

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçenin zengin yer altı kaynaklarına, tarihi ve turistik açıdan önemli alanlara sahip olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:11
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        Sorgun Kaymakamı Aydın, gazetecilerle bir araya geldi
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        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçenin zengin yer altı kaynaklarına, tarihi ve turistik açıdan önemli alanlara sahip olduğunu söyledi.

        Aydın, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa süre önce göreve başladığını ve ilçeyi tanımaya çalıştığını belirtti.

        Sorgun'un yer altı kaynakları bakımından zengin bir ilçe olduğunu aktaran Aydın, "İlçemiz, termal su, linyit, manganez, uranyum gibi madenlere sahip. Ayrıca Kerkenes harabeleri, Kuşaklı Höyük, Çadırhöyük, Karakız Hapis Boğazı Heykel Atölyesi, Gedikhasanlı Şakir Efendi Türbesi gibi tarihi yerleri bulunuyor. Her ne kadar bizim insanımız deniz, göl, nehir, orman, piknik alanları gibi yerlere turistik ziyaretler yapsalar da ilçemizdeki bu alanları da ön plana çıkarmak gerekir." dedi.

        Aydın, ilçe için termal sularının çok önemli olduğunu anlatarak, termal su ile ilgili bilgileri topladıktan sonra nasıl bir çalışma yapılacağı konusunda fikir sahibi olacaklarını ve ona göre hareket edeceklerini ifade etti.

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