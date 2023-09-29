AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Yozgat'ta konuştu: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bazen bana 'Belediye başkanlarını nasıl seçeceksiniz' diyorlar. Şaşırarak bakıyorum, belediye başkanlarını biz seçmeyeceğiz ki, millet seçecek. Bu partiyi millet nasıl kurduysa, bu partinin belediye başkanlarının da kim olacağına millet karar verecek." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bazen bana 'Belediye başkanlarını nasıl seçeceksiniz' diyorlar. Şaşırarak bakıyorum, belediye başkanlarını biz seçmeyeceğiz ki, millet seçecek. Bu partiyi millet nasıl kurduysa, bu partinin belediye başkanlarının da kim olacağına millet karar verecek." dedi.

Yılmaz, partisinin Yozgat İl Başkanlığını ziyaret ederek, partilileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz, 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde AK Parti'ye verdikleri destekten dolayı Yozgat halkına ve çalışmaları için teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Dava hareketi olması özelliğinin AK Parti'yi diğer partilerden ayırdığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizler kendisini bir inanmışlığın, inandığımız bir davanın neferi gibi görürüz. Bizim siyasi muhaliflerimiz öyle değil. Onlar bir davanın mensubu, bir davanın neferi gibi kendilerini görmezler. Onlar bir ideolojinin sahibi gibi kendilerini görürler. Zaten 'dava' diye bir terminoloji onların lügatında yoktur. Onlarda ideoloji vardır. O ideolojiye sahip olan insanların bir araya geldiği bir harekettir onlarınki. Onlar o ideolojiyi iktidar yapmaya çalışırlar. O ideoloji iktidar olursa da onun iktidarından, onun sahip olduğu güçten, makam, mevki, rütbe elde ederler. 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradıktan sonra, o seçimlerin sürecinde ifade ettikleri makamları, hayal ettikleri makamları kaybettikten sonra birbirlerine nasıl düştüklerini, birbirleriyle hangi amaçla bir araya geldiklerini, seçimlerdeki mağlubiyetten sonra birbirlerinin yüzünü tırmaladıkları aşamada ne için bir araya geldiklerini hep birlikte gördük."

Kulun duası ve Allah rızası için çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Biz bu davaya hizmet ederken kulun duasını alacağımıza inanırız. Kulun duasını aldığımız zaman da oradan Allah'ın rızasının geleceğini düşünürüz. AK Parti mefkuresi, AK Parti davası bugün 11,5 milyon bir üyesi olan bu büyük dava gelecekte daha da büyüyecektir, hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın 1041 belediyeye sahip olduğunu aktaran Yılmaz, bu sayıyı artıracaklarını kaydetti.

- "Belediye başkanlarının da kim olacağına millet karar verecek"

Millet ne diyorsa onu yapmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Şimdi bazen bana 'Belediye başkanlarını nasıl seçeceksiniz' diyorlar. Şaşırarak bakıyorum, belediye başkanlarını biz seçmeyeceğiz ki, millet seçecek. Bu partiyi millet nasıl kurduysa, bu partinin belediye başkanlarının da kim olacağına millet karar verecek. Peki milletin dediklerini biz nereden anlayacağız, biz anlarız. Biz milletin içindeyiz. Biz millete yukarıdan bakan, milletin içinde olmayan bir yönetim kadrosu olsak milletin ne dediğini de tam anlayamayabiliriz. Milletin ne dediğini bizim kadar iyi anlayan başka dava hareketi yok. Biz bu ülkeye 22 yıldır hizmet ediyoruz. Daha iyi anlayanlar olsaydı onlar bu ülkeye hizmet ederdi."

Programa AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, İl Başkanı Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti ilçe başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları ile parti yöneticileri katıldı.

Yılmaz, İl Başkanlığının ardından Belediye Başkanı Celal Köse'yi de ziyaret etti.