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        Yozgat'ta sağanak etkili oldu

        Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:32
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        Yozgat'ta sağanak etkili oldu
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        Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde yaklaşık bir saat etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Cemil Çiçek Bulvarı'nda sürücüler, Çemsan mevkisindeki mazgalların tıkanmasıyla oluşan su birikintisinden dolayı ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak biriken suyu tahliye etti.

        Kent merkezinden Çorum istikameti Sungurlu Kavşağı yakınında ise yamaçtan koparak yola düşen kaya parçaları trafiği aksattı.

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