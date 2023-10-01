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        Yozgat ve Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Yozgat ve Niğde'de sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:05 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:19
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        Yozgat ve Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Yozgat ve Niğde'de sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

        Kent merkezinde akşam yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Eskipazar ve Köseoğlu mahallelerindeki yollarda su birikintileri oluşurken, bazı binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı.

        Vatandaşlar ev ve iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri de tıkanan mazgalları açarak su birikintilerini tahliye etti.

        Evini su basan vatandaşlardan Yusuf Yanıker, gazetecilere, şiddetli yağışta mazgalların yetersiz kalmasından dolayı yolda biriken suyun kaldırımdan taşarak evlere girdiğini söyledi.

        Döndü Erdem de evlerini su bastığını belirterek, "Bir şey yapamadım. Evimizde yaşlımız vardı, o boğulacak diye onu kurtarmaya çalıştım." dedi.

        - Niğde

        Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Kolsuz ve Karacaören köyleri ile merkeze bağlı Hacıabdullah, Karaatlı ve Dündarlı beldelerinde sağanak etkili oldu.

        Şiddetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı ve tarım arazileri zarar gördü.

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