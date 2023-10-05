Sorgun'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans düzenlendi.

Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Yozgat’ın Sorgun ilçesinde "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından İlyas Arslan Sinema ve Kültür Salonu'nda düzenlenen program, Yeni Cami imam hatibi Ahmet Çınar Çetin’in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftüsü Mustafa Kayış ve İl Müftüsü Ali Gülden'in konuşmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans verdi.

Programın ardından İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an kursları ziyaret edildi.