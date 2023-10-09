Sorgun'da "Güçlü gelecek için donanımlı genç olmak" konulu söyleşi yapıldı Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Güçlü gelecek için donanımlı genç olmak" konulu söyleşi düzenlendi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Güçlü gelecek için donanımlı genç olmak" konulu söyleşi düzenlendi.

TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin önemini anlattı.

Prof. Dr. Böyükata, endüstri devrimlerinin yaşandığı bir dönemde özellikle üniversitelerin bilgi üreten, araştıran ve girişimcilik yönüyle daha güçlü olmak zorunda olduğunu belirterek, "Gençlerimizin zamana uygun donanımlı bireyler haline gelmesi için birkaç yabancı dil bilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanabilmesi gerekir. Gençlerimiz becerilerini geliştirip, farklılıklarıyla yaptıkları işlere değer katmalılar, bütün dünyadan haberdar olmalılar. Her derste her konuyu derinliğine zihninde yoğuran ve oralardan adeta proje fikirleri geliştirebilen öğrencilik hayatını benimsemeliler." dedi.