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        Sorgun'da kaçak kazı operasyonu

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüphelinin üzerinde 10 sikke bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:29
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        Sorgun'da kaçak kazı operasyonu
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        Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüphelinin üzerinde 10 sikke bulundu.

        Kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgede Ö.B. ve M.U'yu suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin üzerinde ve alanda yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 sikke, 2 taş obje, 2 dedektör ve kazma ele geçirildi.

        Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

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