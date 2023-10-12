AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer'den Gazze'nin ablukaya alınmasına tepki

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

Başer, il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlandırıldığını, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Başer, "Dünya, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını görmektedir. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir." dedi.

Başer, Gazze'de ibadethane, hastane ve okulların acımasızca hedef alındığını, bu durumun masum sivillerin hayatlarını tehdit ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır."