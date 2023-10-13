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        Yozgat'ta okullarda deprem tatbikatı yapıldı

        Yozgat'ta 13 Ekim Dünya Afet Riskinin Azaltılması Günü kapsamında okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:28 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:45
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        Yozgat'ta okullarda deprem tatbikatı yapıldı
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        Yozgat'ta 13 Ekim Dünya Afet Riskinin Azaltılması Günü kapsamında okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

        Yozgat İmam Hatip Lisesi'ndeki tatbikatta, siren sesiyle sınıflarda öğrenciler ve öğretmenler çök-kapan-tutun yöntemiyle kendilerini korumaya çalıştı, daha sonra okul boşaltıldı.

        Tatbikata katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen deprem felaketi yaşandığını anımsatarak, depremlerde nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yapıldığını söyledi.

        Özkan, tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin çök-kapan-tutun tatbikatı yaptığını ifade ederek, "Bir deprem anında öğrencilerimiz açısından farkındalık oluşturmak kendileri öğrenirken aynı zamanda da onların vasıtasıyla ailelere de ulaşmak gayesi içeriyor. Çocuklarımız gerçekten devam eden sürekli bu tatbikatlar neticesinde son derece sakin şekilde sirenle birlikte çöktüler, kapandılar, tutundular ve okulu tahliye ettiler." dedi.

        İl AFAD Müdürü Rifat Genç de 13 Ekim Dünya Afet Riskinin Azaltılması Günü kapsamında deprem tatbikatı yaptıklarını anlatarak, "Amacımız deprem risklerinin her zaman var olduğunu bilerek gerekli tedbirlerin alınması yönünde farkındalık oluşturmak. Protokolümüzle birlikte eşlik ettiğimiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de tahliye tatbikatnı başarılı bir şekilde yerine getirdik. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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