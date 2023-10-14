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        Yozgat'ta Filistin'e destek açıklaması yapıldı

        Yozgat ve Sorgun ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:13
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        Yozgat'ta Filistin'e destek açıklaması yapıldı
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        Yozgat ve Sorgun ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin’e destek açıklaması yapıldı.

        Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'ndaki açıklama öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, İsrail saldırısında ölen Filistinliler için dua edildi.

        Katılımcılar adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, ikiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için meydanlarda olduklarını belirtti.

        Şerefli, taraflarının belli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Biz postallarıyla adaleti ezenlerin değil, Filistinli kardeşlerimizin ve Filistin’in haklı davasının yanındayız. İsrail soykırımcı bir terör örgütüdür. İsrail, kan ve irinden beslenen bu terör şebekesi, elbette yerle yeksan olacak. Kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail’i destekleyen emperyalizm, yaşasın adalet, yaşasın insanlık, yaşasın özgür Filistin."

        Sorgun'da da Şakir Efendi Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek etkinliğinde sivil toplum kuruluşları adına konuşan Ecdada Vefa Derneği Başkanı Hamdi Yüksel, İsrail'in, Filistinli Müslümanların evlerini gasbettiğini, hayatlarını zindana çevirdiğini, sokakta kadın, yaşlı ve çocuk demeden sivilleri katlettiğini söyledi.

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