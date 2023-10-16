Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Giriş: 16.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:38
Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
M.Y. yönetimindeki 50 AAP 552 plakalı otomobil, E-88 kara yolu İnceçayır köyü kavşağında, T.K. idaresindeki 38 JU 570 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 38 JU 570 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.