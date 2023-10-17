Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da "Hilal Evleri" kursiyerleri sergi açtı

        Sorgun Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hilal Evleri'ndeki kursiyerlerin çalışmaları sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da "Hilal Evleri" kursiyerleri sergi açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sorgun Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hilal Evleri'ndeki kursiyerlerin çalışmaları sergilendi.

        Serginin açılışa, Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, MHP İlçe Başkanı Muaz Ağan, belediye meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Açılışta konuşan Başkan Ekinci, ilçede yaşayan kadın ve çocukların sosyalleşmesi, kişisel gelişimi için çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Serginin, Sorgun Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında açıldığını vurgulayan Ekinci "Hilal Evleri’nde açılan kurslarımız, kadınlarımız ve çocuklarımızın yeteneklerini sergilemelerine ve ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlamalarına olanak sağlıyor. Önümüzdeki günlerde Aydınlıkevler, Ahmet Efendi, Osman Çavuş, Yazlak ve Yeşilöz mahallelerinde yeni Hilal Evler yapacağız. Böylelikle bu hizmetimizi daha büyük bir kitleye ulaştırmış olacağız." dedi.

        Çini vazo, tabak ve fincanlar, örgü çantalar, amigurumi oyuncaklar, ahşap yakma tablolar, cam işleme süs eşyalarının bulunduğu sergi, 20 Ekim Cuma gününe kadar açık kalacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta otomobilde 63 sikke ve 2 yüzük ele geçirildi
        Yozgat'ta otomobilde 63 sikke ve 2 yüzük ele geçirildi
        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99'uncu yılı kutlandı
        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99'uncu yılı kutlandı
        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı
        Yozgat'ta Filistin'e destek açıklaması yapıldı
        Yozgat'ta Filistin'e destek açıklaması yapıldı
        Yozgat'ta okullarda deprem tatbikatı yapıldı
        Yozgat'ta okullarda deprem tatbikatı yapıldı