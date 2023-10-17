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        Sorgun'da okul kantinleri denetlendi

        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:11 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:14
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        Sorgun'da okul kantinleri denetlendi
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        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini denetledi.

        Ekipler, kantin denetiminde ürünlerin son kullanma tarihini, hijyen koşullarını kontrol etti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat AA muhabirine, tüketici sağlığını koruma hedefi doğrultusunda gıda konusundaki çalışmaları okul kantinlerine yönelik sürdürdüklerini söyledi.

        Canbolat, "Tüketiciler ve özellikle çocukların sağlığının en üst düzeyde korunması, sağlıklı bir toplumun oluşturulması adına çalışmalarımız sürecek. Velilerimizin ve öğrencilerimizin, okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesini istiyoruz." dedi.

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