Sorgun'da öğrenci servisleri denetlendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde taşımalı eğitim yapan okul servis araçları denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, bazı okulların önünde gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin hijyen, emniyet kemeri, araçların bakımı, temizliği, güvenlik sistemi ve araç muayeneleri gibi konularda uyarıldığını belirtti.

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler için gerekli işlemlerin yapıldığını aktaran Öcal, "Öğrencilerimizin güvenliği için her türlü tedbirin alınması istenmiştir. Denetimlerimiz çeşitli aralıklarla jandarma, emniyet ve milli eğitim personelleri tarafından ortak olarak yürütülmeye devam edecektir. Şu ana kadar öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine, güvenli bir trafik ortamında rahatça gidip gelmelerini sağlamak üzere bu denetimleri yapıyoruz ve herhangi bir aksama yaşamıyoruz." dedi.