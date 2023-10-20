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        SORGED'den öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi

        Sorgun Gençlik Derneği'nce (SORGED) "Öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:14 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:14
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        SORGED'den öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi
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        Sorgun Gençlik Derneği'nce (SORGED) "Öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi" düzenlendi.

        SORGED Başkanı Halil Uğuz, dernekte düzenlenen eğitimle 15-29 yaş arası hedef kitlede, kariyer planlama, doğru iş, doğru insan yaklaşımı geliştirme, etkin CV hazırlama, başarılı mülakat süreçleri yürütebilme için gerekli farkındalığın kazandırılmasının amaçlandığını belirtti.

        Eğitimde katılımcılara öz geçmiş hazırlama aşamasında nelerin önemli olduğu, dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verildiğini anlatan Uğuz, şunları kaydetti:

        "Mülakat aşamasında hatırlanmalarını ve öne geçmelerini sağlayacak kriterler anlatıldı. Örnek mülakat soruları, mülakat öncesi ve sonrası için tavsiyeler ve en önemlisi etkileşimli bir eğitimle kafalarına takılan sorular cevaplandırıldı. Eğitim interaktif yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi. Eğitim programında katılımcıların tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlandı."

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