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        Türk Kızılay Sorgun'da öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu

        Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:00
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        Türk Kızılay Sorgun'da öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu
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        Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardımı yapıldı.

        Şube Başkanı Mevlüt Değerli, AA muhabirine, 29 Ekim- 4 Kasım arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla 16 okul ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ettiklerini söyledi.

        Değerli, ziyaretlerde Türk Kızılay'ın tanıtımını yaptıklarını belirterek, "Ziyaret ettiğimiz okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere bot, pantolon, kazak gibi giyeceklerin yanında çok sayıda öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu." dedi.

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