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        Sorgun'da "Resimlerle Filistin" konulu resim sergisi açıldı

        Yeniden Refah Partisi Sorgun İlçe Başkanlığınca "Resimlerle Filistin" konulu resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:43 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:07
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        Sorgun'da "Resimlerle Filistin" konulu resim sergisi açıldı
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        Yeniden Refah Partisi Sorgun İlçe Başkanlığınca "Resimlerle Filistin" konulu resim sergisi açıldı.

        İlçe Başkanı İbrahim Çetin, Sorgun Şakir Efendi Şehir Meydanı'ndaki serginin açılışında, İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliama ve soykırıma dikkat çekmek ve yaşananları unutturmamak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Filistin halkının sesinin duyurmak ve destek olmak istediklerini belirten Çetin, şöyle konuştu:

        "Katil İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yaptığı zulmü göstermek amacıyla sergiyi açtık. Milli Görüşçüler olarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın 'Kudüs coğrafi değil, imani meseledir' sözüyle Filistin'deki kardeşlerimizin mücadelesine destek olmayı vazife kabul ediyoruz. Gücümüz yettiğince kardeşlerimize her alanda destek vermeye, yapılan soykırımı ve vahşeti insanlara anlatmaya ve unutturmamaya devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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