Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'taki Filistinli öğrenciler, Gazze'deki ailelerinin hayatından endişe duyuyor

        Yozgat Bozok Üniversitesinde okuyan Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkelerindeki ailelerinin hayatından endişe duyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'taki Filistinli öğrenciler, Gazze'deki ailelerinin hayatından endişe duyuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat Bozok Üniversitesinde okuyan Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkelerindeki ailelerinin hayatından endişe duyuyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Filistinli öğrenciler ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

        Yaşar, dünyanın gözü önünde katliam yaşandığını belirterek, Türkiye'nin dünyaya örnek olacak şekilde tepkiler vermeye devam ettiğini dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Filistin halkının yanında olduklarını her fırsatta ifade ettiklerini aktaran Yaşar, "Üniversitemizde de öğrencilerimiz var ve zaman zaman bir araya geliyoruz. Onların ihtiyaçlarını tamamlama hususunda elimizden geleni yapıyoruz, acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Bölgede hepsinin ailesi ve akrabaları var. Onlara yardımcı olmak adına beraberiz." ifadesini kullandı.

        Filistinli öğrencilerden Shahd Alborra da ülkesinde vahim bir savaş olduğunu ve ne zaman biteceği konusunda fikirlerinin olmadığını belirtti.

        Çocukların ve kadınların öldüğünü, hiç kimsenin bir şey yapmadığını ifade eden Alborra, "Çok kötü durumdayız, korkuyoruz ve onlar adına endişeliyiz. Filistin'de birçok akrabamız var. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. En son 5 gün önce ulaşabildik ve durumları çok kötüydü. İnşallah bu savaş bir an önce biter ve herkes kurtulur. Hayatları çok güzel bir şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

        Khalid Yamak ise anne ve babası ile 5 kardeşinin Filistin'de olduğunu, kendilerinden 3 gündür haber alamadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baraj doluluk oranı kritik seviyede!
        Baraj doluluk oranı kritik seviyede!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Beşiktaş'ta adaylar netleşiyor!
        Beşiktaş'ta adaylar netleşiyor!
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        Tabloya çekiçli saldırı!
        Tabloya çekiçli saldırı!
        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı
        66 ilde 'Mercek' operasyonu! 715 gözaltı
        İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak
        İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak
        Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
        Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Sorgun'da "Resimlerle Filistin" konulu resim sergisi açıldı
        Sorgun'da "Resimlerle Filistin" konulu resim sergisi açıldı
        Yozgat Kazankaya Kanyonu turizme kazandırılacak
        Yozgat Kazankaya Kanyonu turizme kazandırılacak
        Bozdağ: Ankara'nın güvenliği Bağdat'tan, Şam'dan, Kudüs'ten başlıyor
        Bozdağ: Ankara'nın güvenliği Bağdat'tan, Şam'dan, Kudüs'ten başlıyor
        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Yozgat'ta konuştu:
        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Yozgat'ta konuştu:
        Türk Kızılay Sorgun'da öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu
        Türk Kızılay Sorgun'da öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu
        Yozgat'ta 2 kişiyi öldüren sanığa 36 yıl hapis cezası
        Yozgat'ta 2 kişiyi öldüren sanığa 36 yıl hapis cezası