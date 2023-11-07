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        Yozgat'ta 55 yaş üstü kişiler, "Tazelenme Üniversitesi" ile üniversite hayallerini gerçekleştiriyor

        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta üniversite hayallerini gerçekleştiremeyen 55 yaş üstü bireyler, "Tazelenme Üniversitesi"nde hayallerine kavuşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:53
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        Yozgat'ta 55 yaş üstü kişiler, "Tazelenme Üniversitesi" ile üniversite hayallerini gerçekleştiriyor
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        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta üniversite hayallerini gerçekleştiremeyen 55 yaş üstü bireyler, "Tazelenme Üniversitesi"nde hayallerine kavuşuyor.

        Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan "Tazelenme Üniversitesi"ne katılan ve yaşları 56 ile 74 arasında olan 30 kişi, haftada bir gün birçok alanda ders alıyor.

        Akademik derslerin yanında çeşitli etkinliklerle sosyalleşen vatandaşlar, fakültede bir araya geldikleri torunları yaşındaki öğrencilerle sohbet ederek tecrübelerini paylaşıyor.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, AA muhabirine, teknoloji ve tıp alanındaki artan gelişmelerle yaşlanma süresinin arttığını söyledi.

        Polat, insanların yaşlanma sürecini sağlıklı ve kaliteli geçirmelerini sağlamak ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarının geliştirilmesi amacıyla böyle bir proje hazırlandığını kaydetti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yaşlı ve Engelli Hizmetler Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle "Tazelenme Üniversitesi"ni hayata geçirildiğini ifade eden Polat, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar'ın da projeye destek verdiğini anlattı.

        Yaşlılarla bir arada bulunmaktan son derece mutlu olduklarını dile getiren Polat, "Bu üniversiteler, dünyada 3'üncü yaş üniversiteleri olarak biliniyor. Ülkemizde ulusal kapsamda 5-6 proje yürütülüyor ama uluslararası paydaşlarla iş birliği içerisinde yürütülen ilk proje bizimki." dedi.

        Polat, öğrencileri önemsediklerini, onların sosyal hayata katılma ve yaşam kalitelerini yükseltmek adına 2 yıllık bir eğitim planlaması yapıldığını belirtti.

        Üniversitede 30 öğrencinin bulunduğunu anlatan Polat, "Çok talep geliyor. Önümüzdeki yılın talepleri de dolmuş durumda ama kontenjanı artırmaya çalışacağız. Bu projenin Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Öğrencilerimize günlük yaşamda gerekli olan ilk yardım ve iletişim dersleri, sağlıklı yaşam davranışları, sağlıklı beslenme eğitimleri veriyoruz. Zararlı alışkanlıkları bırakıp, yararlı alışkanlıklara dönme, aile bireyleriyle empati yapma, daha iyi anlama eğitimleri çok önemli." diye konuştu.

        Üniversite hayalini gerçekleştiren 74 yaşındaki Hatice Dişlitaş da çok mutlu olduğunu belirtti.

        Okumayı çok istediğini ancak o dönemde babasının okutmadığını aktaran Dişlitaş, "Ben çocuklarımı okuttum, hepsi üniversiteli oldu. Şimdi ben de üniversiteli oldum, çok mutluyum. Burada günümüz çok güzel geçiyor. Yeni arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımı ve hocalarımı çok seviyorum. Okula gelirken çok heyecanlanıyorum." ifadesini kullandı.

        Emekli ziraat teknisyeni 72 yaşındaki Süleyman Ünalmış ise "Üniversitede öğrenci olmak gerçekten güzel bir şey. Buradaki gençlerle sohbet ediyoruz, kaynaşıyoruz. Arkadaşlarımızla da iletişim halindeyiz. Öğretmenlerimiz gerçekten hayata dair her şeyi öğretiyorlar. 72 yaşında üniversiteli olmaktan da çok mutluyum, memnunum." diye konuştu.

        Hacer Güçlü de burada hayata dair her şeyi öğrendiklerini, geleceklerine ve kendilerine yatırım yaptıklarını ifade etti.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayşe Gürakan ise fakülte koridorlarında yaşlı teyzeleri görünce çok şaşırdığını belirterek, 74 yaşında okul arkadaşının olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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