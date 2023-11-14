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        Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesini ağır yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 17:42 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:42
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        Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
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        Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesini ağır yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.T, maktul Rabia T'nin annesi müşteki G.G. maktul yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık M.T. savunmasında daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

        Suçsuz olduğunu öne süren M.T. tutukluluğu devam edecekse en ağır adli kontrol şartı uygulanarak tahliyesini talep etti.

        Maktulün annesi G.G. ise olay günü, sanığın eve gizlice girerek kızını öldürdüğünü, kendisini de çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak ağır yaraladığını öne sürdü.

        G.G. sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Maktulün babası A.G. de sanığın evlilik döneminde de kızına şiddet uyguladığını, kızının boşanmak için dava açtığını ve sanığa uzaklaştırma verildiğini iddia etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Yozgat'ta 28 Mart'ta M.T. boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürmüş, kayınvalidesini yaralamıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan M.T. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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