Yozgat'ta ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatilin ardından öğrenci ve öğretmenler dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatilin ardından öğrenci ve öğretmenler dersbaşı yaptı.

Tatilin sona ermesiyle kentte 76 bin 519 öğrenci, sabahın erken saatlerinde okullarına geldi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, ders zilinin çalmasıyla sınıflarına girdi.

Velilerden Serkan Göğüş, ara tatilin ardından çocuklarını okula getirdiklerini belirterek, tüm öğrencilere başarı diledi.