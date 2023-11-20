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        Yozgat'ta ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı

        Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatilin ardından öğrenci ve öğretmenler dersbaşı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:07 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:07
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        Yozgat'ta ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı
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        Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatilin ardından öğrenci ve öğretmenler dersbaşı yaptı.

        Tatilin sona ermesiyle kentte 76 bin 519 öğrenci, sabahın erken saatlerinde okullarına geldi.

        Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, ders zilinin çalmasıyla sınıflarına girdi.

        Velilerden Serkan Göğüş, ara tatilin ardından çocuklarını okula getirdiklerini belirterek, tüm öğrencilere başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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