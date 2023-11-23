Trafik kazasında hayatını kaybeden polisin cenazesi Yozgat'ta defnedildi

Çorum'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Hakan Karataş'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

Cenazesi Çorum'dan Yozgat'a getirilen Karataş için Çapanoğlu Büyük Camisi'nde cuma namazı sonrası tören düzenlendi.

Törene, Karataş'ın yakınları ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve vatandaşlar katıldı.

Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karataş'ın naaşı, Top Mezarlığı'na defnedildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Hakan Karataş'ın kullandığı 05 HA 485 plakalı otomobil, dün, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmıştı. Ağır yaralanan Karataş, hastanede yaşamını yitirmişti.

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