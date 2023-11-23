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        Trafik kazasında hayatını kaybeden polisin cenazesi Yozgat'ta defnedildi

        Çorum'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Hakan Karataş'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:42
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden polisin cenazesi Yozgat'ta defnedildi
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        Çorum'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Hakan Karataş'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

        Cenazesi Çorum'dan Yozgat'a getirilen Karataş için Çapanoğlu Büyük Camisi'nde cuma namazı sonrası tören düzenlendi.

        Törene, Karataş'ın yakınları ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve vatandaşlar katıldı.

        Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karataş'ın naaşı, Top Mezarlığı'na defnedildi.

        Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Hakan Karataş'ın kullandığı 05 HA 485 plakalı otomobil, dün, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmıştı. Ağır yaralanan Karataş, hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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