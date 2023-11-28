Yozgat'a 15 firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-27 Kasım arasında kent genelinde adli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada, aralarında hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.L, hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C.A. ile çeşitli suçlardan 3 ay 22 gün ile 6 yıl 3 arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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