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        Yozgat'a 15 firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:41
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        Yozgat'a 15 firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-27 Kasım arasında kent genelinde adli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmada, aralarında hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.L, hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C.A. ile çeşitli suçlardan 3 ay 22 gün ile 6 yıl 3 arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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