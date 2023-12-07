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        Bahadın Belediyesi, su sorununu sondaj kuyularıyla çözüyor

        Bahadın Belediyesi mahallelerinde yaşanan su sorununu sondaj kuyularıyla çözüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:00
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        Bahadın Belediyesi, su sorununu sondaj kuyularıyla çözüyor
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        Bahadın Belediyesi mahallelerinde yaşanan su sorununu sondaj kuyularıyla çözüyor.

        Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Özdemir, AA muhabirine, beldenin su sorununu çözmek için önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Daha önce Sungur Mahallesi'nde su sondajı yaptıklarını ve bulunan suyu şebekeye bağladıklarını ifade eden Özdemir, "Gümüşkavak Mahallemizde de su sorunu yaşanıyordu. Yaptığımız araştırmalar sonucu açtığımız sondaj kuyusundan su çıkardık. Suyu şebekeye bağlayarak Gümüşkavak Mahallemizin de su sorununu da çözmüş olacağız." dedi.

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        Galeri

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