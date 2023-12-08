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        Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Filistinliler için kermes düzenledi

        Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:02
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        Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Filistinliler için kermes düzenledi
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        Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda açılan ve geliri Filistin’e bağışlanacak kermeste, yemek ve el işi ürünler satışa sunuldu.

        Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şahin Kılınçaslan, Filistin halkının İsrail'in acımasız saldırıları altında ezildiğini söyledi.

        Filistin halkına destek amacıyla kermes düzenlediklerini ifade eden Kılınçaslan, "Gönüllüler tarafından hazırlanan gıdalar, yemek ve el işleri satışa sunuldu. Vatandaşımız da kermese yoğun ilgi gösteriyor, tüm halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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