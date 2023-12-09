Ortaokul öğrencileri atık elektronik malzemelerle teknolojiyi öğreniyor

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda proje hazırlayan öğretmen Yasin Temoçin, atık elektronik malzemelerden oluşturduğu sınıfta öğrencileri teknolojiyle buluşturuyor.

Yozgat Ayşe Ilıcak Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Temoçin, öğrencilerin kullanım ömrü dolmuş teknolojik ürünler üzerindeki el becerilerini geliştirmek ve yenilikçi düşünceyle yeni ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamak amacıyla Teknoloji İnovasyon Çöplüğü Projesi hazırladı.

Proje kapsamında oluşturulan sınıfta başta atıl bilgisayarlar olmak üzere çeşitli elektronik eşyaların parçalarını söküp takan ortaokul öğrencileri, eski parçalar kullanarak yeni ürünler de ortaya çıkarıyor.

Okulda ayrıca zeka oyunlarıyla donatılan Bilimsel Merak Fanusu sınıfı da oluşturan Temoçin, öğrencilerin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

Temoçin, AA muhabirine, geleceğin mühendislerini keşfetmeyi, bilimsel merak kıvılcımı oluşturmayı amaçladıkları sınıfın öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin elektronik cihazları söküp takarak yakından tanıma fırsatı bulduğunu aktaran Temoçin, "Bilgisayarın içerisindeki parçalarla ilgili bilgi ediniyorlar. Asıl odak noktamız öğrencinin bilimle iç içe olması, yeni bir şeyler üreteceğinin farkına varması." dedi.

Temoçin, projenin Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 17 Ekim'de Ankara'da düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Yarışması'nda 244 proje arasında 3. olduğunu belirtti.

- Hem öğreniyor hem eğleniyorlar

Öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak bazı basit teknolojik ürünler de yaptığını anlatan Temoçin, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin meslek seçiminde makine, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği alanında yetenekleri varsa bunu genç yaşta fark etmelerini sağlamak istiyoruz. Burada öğrencilerimizle güneş enerjili portatif şarj istasyonu yaptık. Yine birçok öğrencimiz bilgisayar fanlarından güneş enerjisi kullanarak serinletici fanlar yaptı. Yine küçük uçak modelleri yapıyoruz. Öğrenciler burada hem öğreniyor hem stres atıp eğleniyor."

7. sınıf öğrencilerinden Zeynep Mahi Doğan, ders haricinde teknolojik becerilerini geliştirmek için sınıfı kullandıklarını ifade etti.

Günlük hayatta kullandıkları teknolojik aletlerin içini bilmediklerini anlatan Doğan, "Mesela saç kurutma makinesinin motoru nasıl çalışıyor? Burada hepsini öğrenebiliyoruz. Merak ettiğimiz bilgileri geliştirebiliyoruz. Ben avukat olmak istiyorum ama bunları da avukatlık hariç günlük yaşantımda merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum." diye konuştu.

Bilgisayar mühendisi olmak isteyen 7. sınıf öğrencisi Zeynep Yozgatlı ise sınıfta birçok teknolojik aletle iç içe olduklarını söyledi.

Bilimsel Merak Fanusu sınıfında sık sık zaman geçirdiğini dile getiren 5. sınıf öğrencisi Hiranur Karadavut da "Burada istediğimiz oyunu oynayabiliyoruz, eğleniyoruz. Hocamız bizim için düşünüp her şeyi koymuş, çok teşekkür ediyorum." dedi.