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        Yozgat'taki denetimlerde 26 araç sürücüsüne 82 bin 663 lira ceza yazıldı

        Yozgat'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 26 araç sürücüsüne 82 bin 663 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:47 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:47
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        Yozgat'taki denetimlerde 26 araç sürücüsüne 82 bin 663 lira ceza yazıldı
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        Yozgat'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 26 araç sürücüsüne 82 bin 663 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, trafik ekipleri 8-10 Aralık'ta il genelinde alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde denetimi gerçekleştirdi.

        Toplam 292 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 26 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden 82 bin 663 lira ceza yazıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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