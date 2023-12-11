Yozgat'taki denetimlerde 26 araç sürücüsüne 82 bin 663 lira ceza yazıldı

Yozgat'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 26 araç sürücüsüne 82 bin 663 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, trafik ekipleri 8-10 Aralık'ta il genelinde alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde denetimi gerçekleştirdi.

Toplam 292 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 26 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden 82 bin 663 lira ceza yazıldı.

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