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        Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 23:00 Güncelleme: 13.12.2023 - 23:06
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        Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Z.Ç. (38) idaresindeki 66 DY 822 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu Çalatlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan G.S. (25) ve E.A.(26) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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