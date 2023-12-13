Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Z.Ç. (38) idaresindeki 66 DY 822 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu Çalatlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan G.S. (25) ve E.A.(26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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