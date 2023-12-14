Yozgat'ta devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yozgat'ta, ormanlık alanda devrilen pikapta bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

K.O. idaresindeki 66 ADB 112 plakalı pikap, Çamlık Radar mevkisinde, kontrolden çıkarak ormanlık alana devrildi.

Kazada, araçta bulunan H.N.Z. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile E.D. ve H.S. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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