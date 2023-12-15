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        Sorgun'da köy çocukları sinema ile tanışıyor

        Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen "sinema etkinliği" kapsamında köyde yaşayan öğrenciler ilk kez sinemada film izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:19
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        Sorgun'da köy çocukları sinema ile tanışıyor
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        Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen "sinema etkinliği" kapsamında köyde yaşayan öğrenciler ilk kez sinemada film izledi.

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kazandırılan sinema salonu, köyde eğitim öğretim gören öğrencilerin hizmetine açıldı.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, köy ve beldelerde daha önce sinemaya gitme imkanı bulunmayan öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendiklerini söyledi.

        Öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde otobüslerle sinemaya getirdiklerini ifade eden Ekinci, "Öğrencilerimiz, ilk defa sinema izlemenin mutluluğunu yaşıyor. Bütün çocuklarımızda sinema kültürünü oluşturmak için ilçemize sinema salonu kazandırma fikri doğmuştu. Sinema salonumuzu yaptık. İlk defa sinemaya gelen çocuklarımız var. Sorgun ilçemizde ve köylerimizde bütün çocuklarımıza sinema izlettirmek ve bu keyfi onlara yaşatmak istiyoruz. Çocukları mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Çocuklarımız ve aileleri de çok mutlu. Bu da bizleri de sevindiriyor." diye konuştu.

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