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        Sorgun'da "Yeşil sanayi destek programı" tanıtıldı

        Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından KOSGEB işbirliği ile "Yeşil sanayi destek programı" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:29
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        Sorgun'da "Yeşil sanayi destek programı" tanıtıldı
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        Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından KOSGEB işbirliği ile "Yeşil sanayi destek programı" tanıtıldı.

        Sorgun TSO Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, KOSGEB eliyle verilecek olan destekleri anlattı.

        Işık, 250 milyon dolarlık bütçeyle ve 2 teklif çağrısıyla çıkılan destekle sanayi KOBİ'lerine destek verileceğini belirterek, "Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı ile işletmelerin çatı üstü ve sanayi tesisi içerisindeki birleşik güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon liraya kadar destek verilecek. Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı ile de enerji verimliliği, su verimliliği, ham madde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel ortak yaşam ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında hazırlayacakları projelere 4 milyon liraya kadar destek verilecektir." dedi.

        Tanıtım toplantısına TSO üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

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