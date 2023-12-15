Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:10 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan aranan H.B'nin kent merkezindeki annesinin evine geldiği bilgisini aldı.

        Eve operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık suçlarından hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

        H.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Çandır'da Filistinliler yararına kermes düzenlendi
        Çandır'da Filistinliler yararına kermes düzenlendi
        Yozgat'ta otomobilde 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirildi
        Yozgat'ta otomobilde 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirildi
        Sorgun'da "Yeşil sanayi destek programı" tanıtıldı
        Sorgun'da "Yeşil sanayi destek programı" tanıtıldı
        Sorgun'da köy çocukları sinema ile tanışıyor
        Sorgun'da köy çocukları sinema ile tanışıyor
        Husumetlilerinin otomobiline trafikte ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
        Husumetlilerinin otomobiline trafikte ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta öğrenciler organik malzemeden yaptıkları oyuncakları köy okulları...
        Yozgat'ta öğrenciler organik malzemeden yaptıkları oyuncakları köy okulları...