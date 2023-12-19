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        Yozgat'ta polis eşleri köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi

        Yozgat Polis Eşleri Derneği üyeleri köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:52 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:02
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        Yozgat'ta polis eşleri köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi
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        Yozgat Polis Eşleri Derneği üyeleri köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Polis Eşleri Derneği Yozgat Şube Başkanı Sevda Tecimer ve dernek üyeleri, Musabeyli köyü Şehit Mustafa Uğur İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Dernek Başkanı Tecimer ve polis eşleri, kırtasiye ve spor malzemesi yardımında bulundu.

        Polis eşleri, sınıflara Atatürk posterinin bulunduğu, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe panosunu hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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