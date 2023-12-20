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        Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ta tır ile iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:33
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        Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta tır ile iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        G.C. yönetimindeki 06 ZEK 92 plakalı otomobil, O.Y'nin (36) kullandığı tır ve T.A. idaresindeki 06 AGC 863 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Kuyumcu köyü kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü G.C. ile aracındaki 2 kişi yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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