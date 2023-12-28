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        Yozgat'ta kırağı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı

        Yozgat'ta kırağı sonucu yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:33
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        Yozgat'ta kırağı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı
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        Yozgat'ta kırağı sonucu yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik aksadı.

        Kent merkezinde gece düşen kırağı nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

        Sabah araçlarıyla işe giden sürücüler Şeyhzade Caddesi eski Sağlık Müdürlüğü karşısındaki yokuştan inmekte zorlandı.

        Kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan 2 otomobilde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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