Yozgat'ta kırağı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı

Yozgat'ta kırağı sonucu yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik aksadı.

Kent merkezinde gece düşen kırağı nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

Sabah araçlarıyla işe giden sürücüler Şeyhzade Caddesi eski Sağlık Müdürlüğü karşısındaki yokuştan inmekte zorlandı.

Kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan 2 otomobilde hasar oluştu.

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