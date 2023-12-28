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        Mehmet Akif Ersoy vefatının 87. yılında Yozgat'ta anıldı

        Yozgat'ta İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:00 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:00
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        Mehmet Akif Ersoy vefatının 87. yılında Yozgat'ta anıldı
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        Yozgat'ta İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Sepil Akdağ Anadolu Lisesince Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Serpil Akdağ Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Özkan Coşkun, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattı.

        Öğrenciler tarafından milli şairin şiirleri okundu.

        Programa, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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