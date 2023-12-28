Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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