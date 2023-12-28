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        Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 21:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 22:00
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        Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

        Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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