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        Yozgat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Yozgat'ta çöp toplama aracıyla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:08
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        Yozgat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta çöp toplama aracıyla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        B.D.Ç. idaresindeki 34 FIC 377 plakalı hafif ticari araç, kent merkezi E-88 kara yolu alt geçidinde, S.D'nin kullandı Yozgat Belediyesine ait 66 DV 592 plakalı çöp toplama aracına çarptı.

        Kazada yaralanan ve araçta sıkışan B.D.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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