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        Yozgat'a 4 firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:47 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:54
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        Yozgat'a 4 firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-31 Aralık 2023 tarihleri arasında hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretini yapma suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.E.Ö, çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. ile çeşitli suçlardan 6 ay ile 2 yıl 5 ay 5 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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