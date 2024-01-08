İYİ Parti Yozgat İstişare Toplantısı yapıldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer başkanlığında İYİ Parti Yozgat İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Demirer, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanı ve il genel meclisi üyesi adaylarının tespitinin önemli olduğunu söyledi.

Demirer, adaylık için partilerine çok sayıda müracaatın olduğunu anlatarak, "Biz Türkiye'ye yükselen kurumsal belediyeciliği tanıtacağız. İYİ Parti olarak bizim makro hedeflerimiz var. Seçmen tercihleri dendiğinde, özellikle sosyal hizmetler, sosyal yardımlar bunun yanında sağlık hizmetleri, belediyenin verebileceği, toplu taşıma, çevre sağlığı, hayvan barınaklarına kadar makro hedeflerimiz var." dedi.

Demirer, İYİ Parti'nin dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin kök hücreleri çalışmaktadır. İYİ Parti'ye 3-4 aydır psikolojik baskı yapılmış ama silkelenmiş, çürükler dökülmüş, sağlamlarla İYİ Parti yoluna hür ve müstakil olarak devam edecektir. Yapılan bütün değerlendirmelerde, bizim yaptığımız değerlendirmelerde partinin yaptığı değerlendirmelerde biz kendi oyumuzu koruyoruz. Hiç kimse safsatalara, yanlış bilgilendirmelere, algı operasyonlarına prim vermesin. Bizim partimiz dimdik ayaktadır."

Toplantıya, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ve partililer katıldı.