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        Yozgat Valisi Özkan, çalışan gazetecilerin gününü kutladı

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:52 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:48
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        Yozgat Valisi Özkan, çalışan gazetecilerin gününü kutladı
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        İl Özel İdaresi Sosyal Tesisi'nde gazetecilerle buluşan Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Özkan, gazeteciler aracılığıyla il genelinde yaşanan olaylara dair fikir edindiklerini belirterek, "Sizlerin sayesinde ilimizi daha iyi tanıyoruz, sahada yapılması gerekenleri daha iyi kavrıyoruz ve bu istikamette yol alamaya çalışıyoruz. Sahada yüreğinizle, ahlakınızla ve vicdanınızla ekmeğinizin peşinde koşan sizler bizlere ışık ve istikamet oluyorsunuz. Bu vesileyle bu görevi ifa eden hepinize şükranlarımı sunuyor, gazeteciler gününüzü kutluyorum." dedi.

        Kentteki çalışmalar hakkında bilgi veren Özkan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da katıldı.

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