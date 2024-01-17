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        ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Yozgat'ta toplandı

        Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat'ta yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:05
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        ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Yozgat'ta toplandı
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        Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat'ta yapıldı.

        Valilikte yapılan toplantıda gazetecilere açıklama yapan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yılın ilk yönetim kurulu toplantısının Yozgat’ta gerçekleştirildiğini belirterek, yeni yıl ile ORAN Kalkınma Ajansı’nın 15. yılına girdiğini söyledi.

        Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta bugüne kadar ORAN Kalkınma Ajansı’nın 1200 projeye destek verdiğini aktaran Özkan, "İllerimizde insanımızın emeklerini üretime kazandırmak ve coğrafyamızı cazibe merkezi haline getirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Yapılacak yatırımların ilimize, ülkemize ve insanımıza hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

        Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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