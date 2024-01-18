Yozgat'ın 2023 ihracatı 122 milyon dolara ulaştı YozgatSanayi ve Ticaret Odası (TSO) Başkanı Taylan Alakoç, kentin 55 milyon dolar olan yıllık ihracat rakamının 2023 yılında 122 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

YozgatSanayi ve Ticaret Odası (TSO) Başkanı Taylan Alakoç, kentin 55 milyon dolar olan yıllık ihracat rakamının 2023 yılında 122 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Alakoç, TSO Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) illere göre 2023'ün ihracat verilerini açıkladığını anımsattı.

İllerde faaliyet gösteren firmaların daha önce firma merkezlerinin bulunduğu yere göre üretim raporlarının belirlendiğini aktaran Alakoç, "Üretim yerlerine göre ihracat verilerini hesaplamaya başlamasıyla birlikte ihracatta Yozgat'ın gerçek yerini ve değerini göründü. Bugüne kadar gerçek ihracat rakamımızı ortaya çıkaramıyorduk. TÜİK rakamlarına göre, ihracat verilerinin yıllık en yüksek 55 milyon dolara ulaştığını görebilmiştik. Yerine hesaplanmanın başlanmasıyla 2023'te toplam ihracatımız 122 milyon dolara tekabül etti." diye konuştu.

Alakoç, ileriye dönük ihracatta daha yüksek rakamları görebileceklerini belirterek, "Yozgat'ın ekonomik durumunu iyi görüyorum. İleriye dönük daha yüksek rakamlar göreceğiz. Belki de Gümrük Müdürlüğünü de buraya getirebileceğiz. Bunun da takipçisi olacağız." dedi.

Toplantıda, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen de ihracat verileriyle ilgili sunum yaptı.