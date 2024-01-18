Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ın 2023 ihracatı 122 milyon dolara ulaştı

        YozgatSanayi ve Ticaret Odası (TSO) Başkanı Taylan Alakoç, kentin 55 milyon dolar olan yıllık ihracat rakamının 2023 yılında 122 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ın 2023 ihracatı 122 milyon dolara ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YozgatSanayi ve Ticaret Odası (TSO) Başkanı Taylan Alakoç, kentin 55 milyon dolar olan yıllık ihracat rakamının 2023 yılında 122 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

        Alakoç, TSO Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) illere göre 2023'ün ihracat verilerini açıkladığını anımsattı.

        İllerde faaliyet gösteren firmaların daha önce firma merkezlerinin bulunduğu yere göre üretim raporlarının belirlendiğini aktaran Alakoç, "Üretim yerlerine göre ihracat verilerini hesaplamaya başlamasıyla birlikte ihracatta Yozgat'ın gerçek yerini ve değerini göründü. Bugüne kadar gerçek ihracat rakamımızı ortaya çıkaramıyorduk. TÜİK rakamlarına göre, ihracat verilerinin yıllık en yüksek 55 milyon dolara ulaştığını görebilmiştik. Yerine hesaplanmanın başlanmasıyla 2023'te toplam ihracatımız 122 milyon dolara tekabül etti." diye konuştu.

        Alakoç, ileriye dönük ihracatta daha yüksek rakamları görebileceklerini belirterek, "Yozgat'ın ekonomik durumunu iyi görüyorum. İleriye dönük daha yüksek rakamlar göreceğiz. Belki de Gümrük Müdürlüğünü de buraya getirebileceğiz. Bunun da takipçisi olacağız." dedi.

        Toplantıda, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen de ihracat verileriyle ilgili sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta inşaat işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi
        Yozgat'ta inşaat işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi
        ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Yozgat'ta toplandı
        ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Yozgat'ta toplandı
        Yozgat'ta bağımlıların yaptığı resim ve el sanatları sergisi açıldı
        Yozgat'ta bağımlıların yaptığı resim ve el sanatları sergisi açıldı
        Yozgat'a 11 firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'a 11 firari hükümlü yakalandı
        Yerköy'de şehit askerler için Kur'an-ı Kerim okundu
        Yerköy'de şehit askerler için Kur'an-ı Kerim okundu
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı