Yozgat'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Yozgat'ta eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla 72 bin 262 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulunda karne törenine katıldı.

Öğrencilere kitap hediye eden Özkan, karne dağıtım töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin karnelerini alarak tatile girdiğini söyledi.

Özkan, öğrencilere tatilde oyun oynamaları ve eğlenmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Ödev vermiyoruz ama tabii bir yandan bol bol küçüklerimize oyun oynamayı tavsiye ederken bir yandan da okumayı tavsiye ediyorum. Tabii kitap okumak ödev değil, kitap okumak bir gereklilik." dedi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğretmenler ve veliler katıldı.