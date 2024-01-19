Yozgat'ta jandarma köy okulu öğrencilere karne hediyesi verdi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, köy okulundaki öğrencilere karne hediyesi olarak kitap dağıttı.

Çalatlı köyü Hüseyin-Saffet Coşkun İlkokulu öğrencilerinin karne dağıtım törenine katılan jandarma ekipleri, öğrencilere, hikaye ve boyama kitabı ile çeşitli hediyeler verdi.

Ekipler, güvenli trafikle ilgili bilgili de verdikleri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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