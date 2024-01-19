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        Yozgat'ta jandarma köy okulu öğrencilere karne hediyesi verdi

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, köy okulundaki öğrencilere karne hediyesi olarak kitap dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:24
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        Yozgat'ta jandarma köy okulu öğrencilere karne hediyesi verdi
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, köy okulundaki öğrencilere karne hediyesi olarak kitap dağıttı.

        Çalatlı köyü Hüseyin-Saffet Coşkun İlkokulu öğrencilerinin karne dağıtım törenine katılan jandarma ekipleri, öğrencilere, hikaye ve boyama kitabı ile çeşitli hediyeler verdi.

        Ekipler, güvenli trafikle ilgili bilgili de verdikleri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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