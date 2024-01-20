Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Köse, kentte partililerce karşılandı

        AK Parti'den yeniden adaylığı açıklanan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'yi ilde partililer karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:16 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Köse, kentte partililerce karşılandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'den yeniden adaylığı açıklanan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'yi ilde partililer karşıladı.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Yozgat Belediye Başkan adaylığı açıklanan Köse, kent girişinde Sarıhacılı Mahallesi'nde karşılandı.

        Köse, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan ile konvoy eşliğinde partisinin il başkanlığı binası önüne geldi.

        Köse, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve adaylık sürecinde kendisine destek veren milletvekillerine, parti teşkilat üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Hizmetlerine değinen Köse, "Yozgat Belediyesinde beş yıl geçirdik. Allah'a hamdolsun ki hem gönül belediyeciliğimizi hem de hizmet belediyeciliğimizi ön plana çıkardık. Pandemiye, ekonomik krizlere ve depremlere rağmen çok büyük işlere imza attık. Kimsenin cesaret edemediği, başarılamaz dediği işlere girdik. Biz, seçildiğimiz günden beri pek çok ilke imza attık, imza atmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Milletvekili Abdulkadir Akgül de "Yozgat Yüzyılı"nı başlatacak yeni bir seferin ayak seslerinin geldiğini belirterek, "Yozgatlı kardeşler kadirşinastır. Hak teslimini her zaman verdiği destekle bize göstermiştir. Yozgat, Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesi ve AK Parti'mizin kalesi olma hüviyetini yine koruyacaktır." diye konuştu.

        Milletvekili Süleyman Şahan ve AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş da partililere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Komiser ile öldürdüğü eşi Yozgat'ta toprağa verildi
        Komiser ile öldürdüğü eşi Yozgat'ta toprağa verildi
        Eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar eden polis ile eşinin cenazesi Yo...
        Eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar eden polis ile eşinin cenazesi Yo...
        Yozgat'ta jandarma köy okulu öğrencilere karne hediyesi verdi
        Yozgat'ta jandarma köy okulu öğrencilere karne hediyesi verdi
        Sorgun'da öğretmenlere beyaz önlük dağıtıldı
        Sorgun'da öğretmenlere beyaz önlük dağıtıldı
        Sorgun'da 15 bin 355 öğrenci karne aldı
        Sorgun'da 15 bin 355 öğrenci karne aldı
        Devlet desteğiyle hem çiftlik kurdu hem de GES'le elektrik giderini sıfırla...
        Devlet desteğiyle hem çiftlik kurdu hem de GES'le elektrik giderini sıfırla...