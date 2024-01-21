Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor Yozgat kent merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Yozgat kent merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Sağanağın yerini etkili kar yağışına bırakmasıyla yüksek kesimler ile kent merkezinde evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaza büründü.

Kar yağışı altında çocuklar kartopu oynayarak kardan adam yapmaya çalıştı.

Çamlık Milli Parkı'na çıkan bazı vatandaşlar da kar manzarasına karşı çay içerken, bazıları fotoğraf çektirdi.

Yarı yıl tatili dolayısıyla Ankara'dan Yozgat'a gelen öğrencilerden Beril Yılmaz, AA muhabirine, kar yağışının ardından heyecanlandıklarını belirterek, çamlıkta kardan adam yaptıklarını söyledi.

Çamlık Milli Parkı'nda bebeğiyle fotoğraf çektiren Tuğba Uçar da Ankara'dan Yozgat'a geldiklerini ifade ederek, "Kızım ilk defa kar gördü, bu anı kaçırmak istemedik ve fotoğraf çektirdik." dedi.

Ali Çağrı Çağlar ise karın tadını çıkarmak istediklerini ve ailesiyle birlikte çay içtiklerini kaydetti.