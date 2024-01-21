Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

        Yozgat kent merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat kent merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

        Sağanağın yerini etkili kar yağışına bırakmasıyla yüksek kesimler ile kent merkezinde evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaza büründü.

        Kar yağışı altında çocuklar kartopu oynayarak kardan adam yapmaya çalıştı.

        Çamlık Milli Parkı'na çıkan bazı vatandaşlar da kar manzarasına karşı çay içerken, bazıları fotoğraf çektirdi.

        Yarı yıl tatili dolayısıyla Ankara'dan Yozgat'a gelen öğrencilerden Beril Yılmaz, AA muhabirine, kar yağışının ardından heyecanlandıklarını belirterek, çamlıkta kardan adam yaptıklarını söyledi.

        Çamlık Milli Parkı'nda bebeğiyle fotoğraf çektiren Tuğba Uçar da Ankara'dan Yozgat'a geldiklerini ifade ederek, "Kızım ilk defa kar gördü, bu anı kaçırmak istemedik ve fotoğraf çektirdik." dedi.

        Ali Çağrı Çağlar ise karın tadını çıkarmak istediklerini ve ailesiyle birlikte çay içtiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Çocuklar neden bayılır?
        Çocuklar neden bayılır?
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto
        Binlerce Netanyahu karşıtından protesto

        Benzer Haberler

        AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Köse, kentte partililerce karşılandı
        AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Köse, kentte partililerce karşılandı
        Komiser ile öldürdüğü eşi Yozgat'ta toprağa verildi
        Komiser ile öldürdüğü eşi Yozgat'ta toprağa verildi
        Eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar eden polis ile eşinin cenazesi Yo...
        Eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar eden polis ile eşinin cenazesi Yo...
        Yozgat'ta jandarma köy okulu öğrencilere karne hediyesi verdi
        Yozgat'ta jandarma köy okulu öğrencilere karne hediyesi verdi
        Sorgun'da öğretmenlere beyaz önlük dağıtıldı
        Sorgun'da öğretmenlere beyaz önlük dağıtıldı
        Sorgun'da 15 bin 355 öğrenci karne aldı
        Sorgun'da 15 bin 355 öğrenci karne aldı